Denizin altından Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren Avrasya Tüneli’nde 2 gün önce doğum gerçekleşti. Tünelde dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da doğum için Kartal’dan Bahçelievler’deki doktorunun bulunduğu hastaneye gitmeye çalışan 37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray, Avrasya Tüneli’nde doğum yaptı. Eşi Deniz Giray ile beraber seyir halindeyken sancıları tutan Seda Giray, yolda polislerden yardım istedi.

Polis ekiplerinin hastaneye yetişmesi için emniyet şeridinde eşlik ettiği Giray’ın sancıları Avrasya Tüneli’nde arttı. Tünelde doğum yapan kadın hızla Bahçelievler’deki hastaneye geçti. Telefonla haber verilen hastane yetkilileri, aracın aracın içerisinde bebeğin kordonunu keserek anneye müdahale etti. Hastaneye yatırılan anne ve bebeği, bugün taburcu edildi.