Bağcılarlı 11 kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası’nda mindere çıkıyor

Sakarya’da yarın başlayacak olan ve 48 ilden 200 kişinin katıldığı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden 11 sporcu yer alıyor. Bir hafta sürecek turnuvada Bağcılarlı sporcular, Ekim ayında Avrupa’ya gidecek takım kadrosunda yer almak için ter dökecek.Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya’da Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası düzenleniyor. Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleşecek organizasyon 6 Temmuz Çarşamba günü (yarın) başlayacak. 48 ilden 200 sporcunun iştirak ettiği turnuvaya Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden de 11 kungfucu katılıyor. Pandemi önlemlerinin alındığı salonda mindere çıkacak erkek ve kadın sporcular wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir hafta sürecek müsabakalarda ter dökecek olan sporculara başarılar diledi. 14 Temmuz’da sona erecek olan turnuvada dereceye girenler, 2 Ekim’de Bulgaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na gidecek takımın kadrosuna dahil olacak.