Bağcılarlı sporcular Dubai’den 8 madalyayla döndü

Dubai’de düzenlenen Grand Prix 12. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası’ndan yüreğimizi kabartan sevindirici haber geldi. Milli takım kadrosunda yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler sporcuları 8 madalya ile ülkeye geri döndü.

Dubai’de 10-13 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Grand Prix 12. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası sona erdi. Pandemi sebebiyle 2021’e ertelenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren turnuvada Türkiye’yi üç federasyona bağlı 23 sporcu temsil etti. Şampiyonada Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından milli takıma seçilen Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından 4 sporcu yer aldı.

Yarışmada 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya

Müsabakalarda zorlu rakiplerine karşı 4 gün süreyle ter döken Bağcılar Belediyesi sporcuları, büyük başarıya imza attı. Sporculardan Hamide Doğangün 100 metrede 17 saniyelik, 400 metrede 57 saniyelik, 800 metrede ise 1 dakika 56 saniyelik derecesiyle her üç kategoride birinci olarak altın madalya kazandı. Zübeyde Süpürgeci ise 100 metrede 18 saniyelik ve 400 metrede ise 1 dakika 3 saniyelik koşusuyla iki kategoride de ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Zeynep Acet de 100 metrede 18 saniyelik ve 400 metrede 1 dakika 7 saniyelik başarısıyla bronz, 800 metrede 2 dakika 14 saniyelik başarısıyla da gümüş madalyayı hak etti. Erkekler F46 branşında gülle atmada ülkemizi temsil eden Hamza Doğan da dördüncülük başarısı gösterdi.

“Bu zaferden sonra yeni hedefimiz Tokyo”

Sporcuların başarısı Bağcılar’da büyük sevince neden oldu. Milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tokyo Olimpiyatları öncesi bu büyük turnuvada başarıyla ilçemizi ve ülkemizi temsil eden sporcularımız yürekten kutluyorum. Türkiye’nin adını yurtdışında en iyi yerlere taşımaya devam ediyorlar. İnşallah bu zaferden sonra yeni hedefimiz Tokyo. Orada da kendilerine şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Madalyalarını alan milli sporcular bugün Türkiye’ye döndüler.