Bakanı Karaismailoğlu: “Türksat 5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakın Adil Karaismailoğlu “Türksat 5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde, ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacağız” dedi.

Türk Demiryolu Zirvesi’nin açılışı Tarihi Sirkeci Garı’nda gerçekleşti. 4 gün sürecek zirvenin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Programa Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği’nin üyeleri ve davetliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Fatih Belediye Başkanı Turan bir konuşma yaptı. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuştu.

“İlk yeril ve milli uyduyu 2022’de fırlatacağız”

2022’de uzaya yerli ve milli bir uydu göndereceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak TÜRKSAT 5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde, ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacak. Bu şekilde uzaydaki yörünge haklarımızla yayıncılık ve internet erişiminde de söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Bilişim teknolojileri anlamında fiber hat uzunluğumuzu, 404 bin kilometreye çıkardık. Sabit geniş bant abone sayımız, 15,3 milyonu aştı. Mobil abone sayısı 83 milyona, geniş bant abone sayısı 78,4 milyona ulaştı. Makinalar arası iletişim abone sayımız 5,9 milyon oldu. 2019’da elektronik haberleşme sektörü yüzde 13 oranında büyüdü” dedi.

“Gaziray projesinde yüzde 70 fiziksel ilerleme sağladık”

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Konya arasındaki yolcu taşımacılığının yüzde 66’sı, Ankara-Eskişehir arasındaki yolcu taşımacılığının yüzde 72’si yüksek hızlı trenlerle yapıldığını söyledi. Tüm demiryollarında 2019 yılında 246 milyon yolcu taşındığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “2004-2020 yılları arasında demiryolu sektöründe kullandığımız tam 280 ürünü yerliye dönüştürdük ve bu sayede yılda yaklaşık 43 milyon TL tasarruf sağlıyoruz. Demiryollarında halen devam etmekte olan projelerimiz ülkemizi demir ağlarla örmek hedefimiz var. Bu hedeflere ilişkin Ankara-Sivas YHT Hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-G.Antep Demiryolu, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattı, Halkalı-Kapıkule Demiryolu, Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)- Mersin (Yenice)-Adana Demiryolu sona yaklaşan projelerimizden bazıları. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen Gaziray projesinde yüzde 70 fiziksel ilerleme sağladık. Konyaray projesi için de Konya Büyükşehir Belediyesi ile 21 Şubat 2020 tarihinde protokol imzaladık” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetin yüzüncü yılında demiryolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız”

Demiryollarında yapılacak yeni yatırımlarla, cumhuriyetin yüzüncü yıldönümüne ilişkin hayata geçirmek istedikleri hedefleri açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “YHT, HT ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarımızla, 12 bin 803 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Mevcutta 175 milyon tren-kilometre olan kapasitemizi, yüzde 95 artışla, 342 milyon tren-kilometreye ulaştıracağız. Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını yüzde 5.15’ten, 2023’te yüzde 7’ye, 2035’te yüzde 22’ye ulaştıracağız. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda yolcu taşımacılığında demiryolu payını yüzde 1.3’ten, 2023’te yüzde 3.8’e 2035’te ise yolcuda yüzde 15’e çıkarmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler buharla çalışan Kara Treni yollarken, gara gelen yüksek hızlı treni karşıladı. Daha sonra Demiryolları markalı ürünleri ziyaret eden Karaismailoğlu’na Belediye Başkanı Turan tarafından 61 numaralı bir forma hediye edildi.