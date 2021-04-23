banner4227
banner4308

Bakırköy polisinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin araçlarıyla oluşturdukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu, Bakırköy’ün tüm caddelerinde tur attı. Polis ekiplerinin oluşturduğu konvoy drone’la havadan görüntülendi.

Bakırköy polisinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu
banner3909

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin araçlarıyla oluşturdukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu, Bakırköy’ün tüm caddelerinde tur attı. Polis ekiplerinin oluşturduğu konvoy drone’la havadan görüntülendi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir konvoy düzenledi. Çok sayıda polis aracı ve ekibin katıldığı konvoyda polis araçları Türk bayraklarıyla donatıldı. Konvoy Bakırköy’ün bütün caddelerini sirenler çalarak turladı. Vatandaşların ilgiyle izlediği konvoy izleyenler de tebessüm oluşturdu. Vatandaşlar konvoyu ilgiyle izlerken, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tuzla’nın Özel Çocukları 23 Nisan’da Ünlü...
Tuzla’nın Özel Çocukları 23 Nisan’da Ünlü...
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841