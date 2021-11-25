Başakşehir Avrupa’da Sosyal İnovasyonun merkezi oluyor

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar üzerine dijitalleşme alanında yaptığı çağrı üzerine “Avrupa İçin Sosyal İnovasyon” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Başakşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde İspanya, İtalya, Romanya, Slovakya ve İngiltere’den gelen katılımcılarla hazırlık toplantısı yapıldı.

Hayata geçirdiği projelerle Avrupa’ya da örnek olan Başakşehir Belediyesi, geliştirilen “Avrupa İçin Sosyal İnovasyon” projesinin hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Avrupa Komisyonu’nun Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar üzerine dijitalleşme alanında yaptığı çağrı üzerine Başakşehir Belediyesi tarafından geliştirilen proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Türkiye genelinde 203 proje arasından seçildi.

Proje 18 ay sürecek

“Avrupa İçin Sosyal İnovasyon” projesinin hazırlık toplantısı, yine örnek bir proje olan Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’de yapıldı. 18 ay sürecek projede, Başakşehir Belediyesi koordinatörlüğünde İspanya, İtalya, Romanya, Slovakya ve İngiltere’den yerel yönetimlere sosyal inovasyon uygulamaları alanında eğitimler verilecek.

Başakşehir Living Lab örnek olacak

Proje sayesinde genç kuşağın girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerinin, görsel iletişim araçları ile geliştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda bu alanda eğitmen olan kişilere Avrupa düzeyinde yeni müfredat ve eğitim materyalleri sağlanacak. Uygulama örneği olarak Başakşehir Living Lab gezdirilerek, sosyal inovasyon alanındaki projeler örnek olarak anlatılacak.

Gençlere örnek olacak

Ayrıca proje kapsamında, eğitim modellemeleri ve müfredat çalışmaları yapılacak. Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilecek eğitimler, ortak ülkeler tarafından hazırlanan proje çıktıları, iyi uygulama örnekleri, temel girişimcilik prensipleri ve eğitim modülleri, projenin sonunda kitapçık haline getirilecek. Proje ile gençlik topluluklarında sosyal girişimciliğe de rehberlik edilmesi hedefleniyor.