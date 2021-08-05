Başakşehir geleceğin yazılımcılarını arıyor

İstanbul Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeye hazırlanıyor. Yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen 14-18 yaş arası gençlere yönelik eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verilecek. 3 hafta sürecek eğitimlerin sonunda gençlerin, masaüstü ve mobil uygulama geliştirebilmeleri hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab, geleceğin yazılımcılarını arıyor. Kovid-19 salgınında eğitim faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği ve bugüne kadar 81 ilden, 19 ülkeden yaklaşık 30 bin kişiye çevrimiçi eğitim verilen Başakşehir Living Lab’de, geleceğin meslekleri arasında gösterilen yazılım alanı için yeni bir eğitim programı başlatıldı.

Eğitimler 9 Ağustos’ta başlıyor

9 Ağustos’ta başlayacak program kapsamında 14-18 yaş arası gençlere C#Form yazılım dili ve MsSQL veritabanı eğitimleri verilecek. Gençlere iyi bir kariyer fırsatı sunan eğitimler, Başakşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Uzman eğitmenler Aylin Güneş ve İlayda Özer tarafından 3 hafta boyunca, günde 3 saat olmak üzere çevrimiçi platformlar üzerinden verilecek uygulamalı eğitimlerde, katılımcılar nesneye yönelik programlama mantığını kavrayarak, veritabanı bağlantılı uygulamalar geliştirecek.

Dinamik uygulamalar geliştirebilmek için algoritma mantığını, form tasarımı araçları kullanımını ve ilişkisel veritabanı oluşturabilme kabiliyetini kazanacak katılımcılar, eğitimlerin sonunda ise masaüstü ve mobil uygulama geliştirebilecek düzeye gelecek.