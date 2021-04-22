Başkan Hakan Bahadır, koltuğunu çocuklara devretti

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Bahadır, makamını Kocasinan İlköğretim Okulun öğrencilerinden Elif Akbolat ve NurNeva Tuaç’a bıraktı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Elif Akbolat, ilk mesajını korona virüse yönelik verdi.

Korona virüsün daha çabuk bitmesi için salgın tedbirlerini daha çok arttırmak istediğini kaydeden Akbolat, “İnsanlar ve hayvanlar için yeşil alanları çoğaltmak istiyorum. Geri dönüşüm kutularını arttırmak ve kaldırım işgaline son vermek istiyorum” şeklinde isteklerini belirtti.

Koltuğa oturarak kalemi devralan temsili Başkan Elif Akbolat, belediye tarafından okullarının yanına yapılan parkı da çok beğendiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan ve herkese hayırlı olmasını dileyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “İki tane yavrumuzun hayallerinin olmasına gerçekten çok sevindim. Oturdukları, yaşadıkları, okudukları ilçenin geleceğini düşünmeleri; yeşilin artmasını istemeleri, geri dönüşüme önem vermeleri beni mutlu etti. Onların hayalleri olursa hedefleri olursa, bilinçlenme olursa toplumumuz daha güzel bir yere gidecek” şeklinde konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, temsili koltuk devrinin ardından çocuklara hediye vererek onları aileleriyle birlikte uğurladı.