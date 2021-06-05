Başkan Hançerli: "Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık"

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Yeşilkent Mahallesi’ni ziyaret ederek devam eden asfalt, yol bakım-onarım ve park düzenlemeleri çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Hançerli, “Yeşilkentli komşularımızın büyük bir heyecanla beklediği imar planı çalışmalarında sona yaklaştık. Yeşilkent Mahallemizi ve D-100 Güney kısmının plan notları bu ay İBB Meclisi gündemine gelmesini bekliyoruz” dedi.
“Ağaç kesen değil ağaç diken belediye”Ziyareti sırasında yeni yapılan parkta yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını da inceleyen Başkan Hançerli, “Ağaçları kesen değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışıyla, dünyamızın geleceğini güzelleştiren bir anlayışıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.