Başkan Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı doğum günü hediyesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 67’nci doğum gününü özel bir video kliple kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 67’nci doğum günü sosyal medya platformlarında gündem oldu. On binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla Twitter’da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlama mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı doğum günü paylaşımı ise siyasete ilk adımını attığı Beyoğlu’ndan geldi.

Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan başlayan siyasi mücadelesi anlatıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 67’nci doğum günü için özel video klip hazırlattı. 26 Şubat 1954’te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan başlayan siyasi mücadelesinden önemli kesitlerin yer aldığı video klipte Başkan Yıldız, ’Ben Recep Tayyip Erdoğan’ adlı şiiri seslendirdi. Başkan Yıldız’ın sosyal medya hesaplarından "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşılan video klip kısa sürede büyük beğeni topladı.