Başkan Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı doğum günü hediyesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 67’nci doğum gününü özel bir video kliple kutladı.
Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan başlayan siyasi mücadelesi anlatıldıBeyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 67’nci doğum günü için özel video klip hazırlattı. 26 Şubat 1954’te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan başlayan siyasi mücadelesinden önemli kesitlerin yer aldığı video klipte Başkan Yıldız, ’Ben Recep Tayyip Erdoğan’ adlı şiiri seslendirdi. Başkan Yıldız’ın sosyal medya hesaplarından "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşılan video klip kısa sürede büyük beğeni topladı.