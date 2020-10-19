Başkan Yılmaz: “Muhtarlarımız Vazgeçilmez Bir Öneme Sahiptir”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Muhtarlıklar, yerel demokrasinin en eski örneğinin bir göstergesidir. Bulunduğu mahallede devletin tüm kurumlarını temsil eden muhtarlarımız, halkımızla devlet kurumları arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Sorumlu oldukları köylerde ve mahallelerde halkın huzuru, güvenliği, talep ve sorunlarının çözümü için birçok konuda mühim görevler üstlenmiştir. Silivri Belediyesi olarak, ilçemizdeki 35 mahallede görev yapan muhtarlarımız ile vatandaşlarımızın talep ve önerileri için koordineli bir şekilde hareket ediyor, gerekli istişarelerle çözüm üretiyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halinde olmak, onlardan bilgi almak ve onların da fikirlerine başvurmak bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en yakından bilen kişi muhtarlarımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifadeleriyle, demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımız vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Görev yaptıkları köy ve mahallelerdeki sorunların çözümü noktasında mahalle muhtarlarımızı desteklemeye ve onların yanında olmaya devem edeceğiz. Silivrili hemşehrilerimizin beklediği hizmetlerle buluşması, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ahirete irtihal etmiş muhtarlarımızı rahmetle yâd ediyorum.”