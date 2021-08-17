Başkan Yılmaz’dan 17 Ağustos Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“17 Ağustos 1999 tarihinde saat gece 03.02 sıralarında 45 saniye süren ancak 45 yıl gibi uzun gelen, büyük yıkım ve felakete neden olan Marmara Depreminin üzerinden tam 22 yıl geçti. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı depremin acısı geçen onca yıla rağmen hâlâ yüreğimizde tazeliğini korumaktadır. Marmara Depremi Türk milletinin yaşadığı en acı afetlerden bir tanesi olarak tarihteki yerini almıştır.

Ülkemiz hâlihazırda dünyanın en aktif deprem kuşakları arasında bulunmaktadır. Bu nedenle geçmişte yaşadığımız depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanması da muhtemeldir. Bu noktada önemli olan ise yaşadıklarımızdan ders çıkararak depremle yaşamayı öğrenmek ve yaşam alanlarımızı depreme dayanıklı hale getirmektir. Halkımızın bu konuda hassasiyetlerini en yüksek seviyede tutması büyük önem arz etmektedir. Asla unutulmamalıdır ki şimdiden can güvenliğimiz için alacağımız tedbirler, depremden sonra yapmamız gerekenlerden çok daha kolay, çok daha zahmetsizdir. Biz de Silivri Belediyesi olarak depreme ve tüm afetlere karşı dirençli bir kent için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Gerek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi olsun, gerekse Afet Koordinasyon Merkezimizin kurulması olsun afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir daha böyle büyük depremler yaşanmaması, yaşansa da can ve mal kayıplarına neden olmaması ise en büyük dileğimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde milletimizin bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamasını temenni ediyor, Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 18:43