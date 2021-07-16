Bayrampaşa’da 15 Temmuz hain darbe girişimi anması

Bayrampaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümü dolayısıyla Bayrampaşa Belediyesi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Programa Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, İyi Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Raif Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanı İbrahim Yeşil ile çok sayıda vatandaş katıldı. Demirkapı Caddesi’nden Atatürk Parkı’na doğru yapılan yürüyüş ile başlayan programda, Mehter Takımının çaldığı marşlar dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının izlendiği programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şair Dursun Ali Erzincanlı, 15 Temmuz gecesine ithafen yazılan ’30 Kuş’ adlı şiiri seslendirdi.

“15 Temmuz’da 251 şehidimizle bugünlere geldik”

Programda konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “15 Temmuz’da 251 şehidimizle bugünlere geldik. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Sarıkamış bütün bunlara baktığımız zaman bu ülke kanlarıyla, canlarıyla sulayarak düşmana teslim etmediği o şanlı ecdadımızın küllerinden doğarak Türkiye Cumhuriyeti ayağa kalkmış ve bugünlere gelmiştir. 5 yıl önce FETÖ adlı terör örgütü ayağa kalkmış bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve dış dünyaya ‘biz görevimizi yaptık buyurun’ diyeceklerdi ama milletimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, Türk milletinin kahramanlığını hesaplayamadılar. İşte 5 yıl önce 15 Temmuz’da oluk oluk evlerinden kalkıp Cumhurbaşkanımızın davetinden sonra, sokakları arşınlayarak o terör örgütüne dur diyerek, onları püskürten kahraman Türk milletini hesaplamadılar” şeklinde konuştu.