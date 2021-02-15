Beylikdüzü E-5’te yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Beylikdüzü’nde yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapandı. E-5 karayolunda trafik çift yönlü olarak dururken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürüdü.
İstanbul’un trafik yükünü çeken E-5 karayolunun kapanmasıyla yüzlerce araç mahsur kaldı. Araçlar kontak kapatırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yürümeye başladı. Bölgedeki metrobüs seferleri de tamamen durduruldu.
Vatandaşlar yolun kapanması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 18:48