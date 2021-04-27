Beyoğlu Belediyesi engelleri kaldırmak için seferber oldu

Beyoğlu’nda, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırarak topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ‘Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu’ projesi ile engeller bir bir kalkıyor.
30’u aşkın noktada engelli rampası inşa edildiTekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar yapılan çalışmalar sayesinde evlerine rahatça girip çıkabiliyor. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi işlerini kendileri halledebiliyor. Engellerin tamamen kaldırılmasını hedefleyen proje kapsamında son olarak Piripaşa Mahallesi Beyaz Papatya Sokakta engelli rampası inşa edildi. Çalışmayla birlikte bugüne kadar 30’u aşkın noktada engelli rampası yapıldı. Bazı noktalara ise engellilerin kullandığı akülü araçlar için şarj istasyonları yerleştirildi.