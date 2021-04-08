Beyoğlu Belediyesi’nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezleri’nde açtığı Fotoğrafçılık Kursu ile vatandaşlara profesyonel fotoğrafçılık eğitimi veriyor. Fotoğrafçılığa dair teknik bilgileri öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde ise Beyoğlu’nun tarihi mekanlarını gezerek fotoğraflıyorlar.
Profesyonel fotoğrafçılar yetiştiriliyorFotoğrafçılık eğitimleri; Özgecan Aslan Eğitim Merkezi, Alev Ofluoğlu Çıksalın Eğitim Merkezi, Bademlik Eğitim Merkezi, Piripaşa Eğitim Merkezi, Cihangir Eğitim Merkezi ve Kasımpaşa Eğitim Merkezi’nde veriliyor. Kursta; Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, fotoğrafta ışık, fotoğrafta kompozisyon, temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf düzenleme teknikleri ve arşivleme teknikleri başta olmak üzere fotoğrafçılığa dair her şey kursiyerlere öğretiliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler fotoğraf stüdyolarında, reklam ajanslarında, gazete dergi gibi medya kuruluşlarında çalışabilme imkanına kavuşuyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılmak isteyen kursiyerlerin, kursiyer.beyoglu.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptırmaları yeterli oluyor.