Beyoğlu Belediyesi’nden profesyonel fotoğrafçılık eğitimi

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezleri’nde açtığı Fotoğrafçılık Kursu ile vatandaşlara profesyonel fotoğrafçılık eğitimi veriyor. Fotoğrafçılığa dair teknik bilgileri öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde ise Beyoğlu’nun tarihi mekanlarını gezerek fotoğraflıyorlar.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin 15 farklı noktasında bulunan BESMEK Eğitim Merkezleri’nde açılan Kişisel Gelişim ve Meslek edindirme kurslarında eğitimler devam ediyor. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. En çok talep gören kurslardan bir tanesi de Fotoğraf Çekim ve Görsel Düzenleme Teknikleri Geliştirme Kursu oldu. Alanında uzman eğitmenlerden fotoğrafçılığa dair teknik bilgileri öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde ise Beyoğlu’nun tarihi mekanlarını gezerek fotoğraflıyorlar.

Profesyonel fotoğrafçılar yetiştiriliyor

Fotoğrafçılık eğitimleri; Özgecan Aslan Eğitim Merkezi, Alev Ofluoğlu Çıksalın Eğitim Merkezi, Bademlik Eğitim Merkezi, Piripaşa Eğitim Merkezi, Cihangir Eğitim Merkezi ve Kasımpaşa Eğitim Merkezi’nde veriliyor. Kursta; Fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, fotoğrafta ışık, fotoğrafta kompozisyon, temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf düzenleme teknikleri ve arşivleme teknikleri başta olmak üzere fotoğrafçılığa dair her şey kursiyerlere öğretiliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler fotoğraf stüdyolarında, reklam ajanslarında, gazete dergi gibi medya kuruluşlarında çalışabilme imkanına kavuşuyor. Ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılmak isteyen kursiyerlerin, kursiyer.beyoglu.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptırmaları yeterli oluyor.