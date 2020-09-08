Beyoğlu Talimhane’de Yücel Arzen’den müzik ziyafeti

Beyoğlu Talimhane Açıkhava Sahnesi’nde Necip Fazıl Kısakürek şiirleri ile Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri konulu müzik şöleni yaşandı. Müzisyen Yücel Arzen bestelediği Necip Fazıl Kısakürek şiirlerini davetlilerin beğenisine sundu.

Usta müzisyen Yücel Arzen, Necip Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul, Mansur, Surda Bir Gedik, At, Sakarya şiirlerinden yaptığı besteler ile davetlilere müzik şöleni yaşattı. Organizasyona Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Etkinliğe katılan davetliler seslendirilen bestelere alkışla ritim tuttu. Beyoğlu Belediyesi Talimhane Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikte katılımcıların pandemi sürecinde alınan tedbirlere uydukları görüldü.

“Ayasofya’nın açılmasıyla beraber Necip Fazıl’ın eserleri ayrı bir anlam kazandı”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Talimhane Sahne önemli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bugün düşünce ve fikir dünyamızın önemli ismi Necip Fazıl’ın eserlerini hele hele son günlerde Ayasofya’nın açılmasıyla beraber ayrı bir anlam kazandı. Yücel Arzen üstadımız onun şiirlerini son birkaç yıldır besteliyor. Farklı organizasyonlarda bu şuur ziyafetinden, bilinç ziyafetinden bizlerde istifade ediyoruz. Beyoğlu Belediyesi olarak sanatın her alanına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu akşam Yücel Arzen üstadı dinledik” dedi.