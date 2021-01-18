Beyoğlu’nda kar yağısından etkilenen sokak hayvanları unutulmadı

Beyoğlu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti. Beyoğlu’nu adım adım dolaşan ekipler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak yiyecek takviyesi yapıyor.
Park ve barınaklara düzenli olarak yem bırakılıyorBeyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yaparken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için düzenli olarak yem bırakıyor. Ekipler kış boyunca Beyoğlu’nu adım adım dolaşarak zorda kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak.