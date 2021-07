Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 22’inci kez kapılarını Taksim Meydanı’nda açtı.

Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelengi sunumuyla başlayan festivale , İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası Dans Festivali Federasyon 2. Başkanı Gürhan Ozanoğlu, Lübnan Başkonsolosu Mazen Kabbara, Gelsenkisrschen Kültür Danışmanı Dieter Wagner ve siyasi partiler katıldı. Çelenk sunumundan sonra tören, İBB Orkestralar Müdürlüğü Trio Müzik Dinletisi ile devam etti. Aralıksız olarak 22 yıldır devam eden, UNESCO’ya bağlı CIOFF’un (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi) A Kategorisi’nde yer ilk ve tek festival olma özelliğini elinde bulunduran İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne bu yıl 65 ülkeden 367 sanat elçisinin katılıyor. Festival, Covid - 19 önlemleri kapsamında yapılacak. Uluslararası yarışmaların online olarak gerçekleştirileceği festival ağırlıklı olarak açık havada etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

“Bu festival Türkiye’ye lazım”

Dünya Festivaller Birliğinin (CIOFF) A kategorisinde ilk ve tek festivali olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu festivalde bizim en büyük temamız sağlık. El sanatlarını, heykeltıraşları, Dünya fotoğraf sergisini ve kukla sanatıyla ilgili sergilerimizi sergileyeceğiz. Ülkemize gelen 65 ülkenin sanat elçilerine çok teşekkür ederim. Zor şartlarda bile biz oradayız. Sevgi birbirimize barış hepimize demek için tüm ekip olarak burada olmuş olmaları hepimiz için son derece sevindiricidir. Büyükçekmece Ulusal sanat Festival’ini, 200 tane ülke var ve tanımayan tek bir ülke yok. Basının yaptığı yayınların tamamı oraya akıtılıyor ve oradaki televizyonlardan da yayınlanıyor. Bu nedenle bu festivali çok önemsiyorum. 30 yıllık belediyecilik hayatımda çok değer verdiğim ve zor bir iş. Bu sene 65 ülkeyi bir araya getirdik. Bu festival Türkiye’ye lazım. Bunun gibi festivallerin her büyük şehirde ve her bölgede olması lazım. Dünya festivaller birliğinin kategorisinde tek bir festival var. Adı da İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat festivaldir. Ama ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Bizim 20-30 festival olmamız lazım. Çünkü biz orta Doğu ülkesiyiz. Orta Doğu Ülkelerinde kültür be sanat zengindir” ifadelerini kullandı.

22’inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 31 Temmuz Cumartesi gecesi yapılacak final etkinlikleriyle son bulacak.