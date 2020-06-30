Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti. Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı. O anları izleyenler ise Haliç’ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.
Covid-19’dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu
DÜNYADA YÜZ BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KORONA VİRÜSTEN İNSANLARIN KORUNMAK İÇİN TAKTIĞI MASKE HALİÇ'TE BİR MARTIYI AZ DAHA ÖLDÜRÜYORDU. MARTININ BOĞAZINA DOLANAN MASKE, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI.
YORUM EKLE