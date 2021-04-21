Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği General Kireçtepe’nin imzası ile yayınlanan 27 Mayıs yalanı

27 Mayıs cuntacılarının bahanelerinden biri de, ’kaçarken yakalandılar’ iftirası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında, "Bunların ceddi de, rahmetli Menderes’in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın gayreti içindeydiler. Kim onlar? CHP’nin ceddi" diyerek, zamanın Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe imzasıyla yayınlanan bildiriye atıfta bulundu.

27 Mayıs 1960 tarihinde Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe imzasıyla, Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği yayınlanmış ve o bildiride, şu ifadeler yer almıştı:

“Ankara’da bütün hükümet erkânı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar. Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Reisicumhur Celâl Bayar, askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir. Eskişehir’de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır. Dikkat... Dikkat... Dikkat...

Vatanseverliğinize hitap ediyoruz. DP’li ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim”.

Eskişehir Örfi İdare Komutanı Tuğgeneral Bedii Kireçtepe, 07 Ekim 1963 tarihinde bir basın toplantısı yaparak, CHP’ye geçtiğini açıklamıştı.