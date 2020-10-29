Dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda denizde bayrak açtı

İstanbul Boğazı’nda dalış gerçekleştiren Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, Atatürk’ün resmini ve Türk bayrağını hem suyun derinliklerinde hem de suyun yüzeyinde açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Derinlere Saygı Topluluğunun Genel Sekreteri Alp Armutlu, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Arkadaşlarımız ilk kez şu an bir gece dalışı etkinliği gerçekleştirdi. Derinlere saygı topluluğu, yaptığı etkinlikle Suyun altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gözleri resmini ve aynı zamanda tekrar yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserini ve aynı zamanda Türk Bayrağını çıkarttılar. Biz bunu her 29 Ekim, 10 Kasım, 19 Mayıslarda gerçekleştiriyoruz. Bu sene İstanbul Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığının verdiği izinle birlikte bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sudan çıkan arkadaşlarımız suyun altında ilk kez böyle bir kompozisyon oluşturmuş oldular. Atatürk’ün gözleri Samsun’da at sırtında eserleri İngiliz Ressam’a ait, Türk bayrağı ise Türk milletinin eseri” dedi.