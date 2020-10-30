Deprem sonrası THY’den İzmir’e iki ek sefer

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Ankara’dan İzmir’e iki ek sefer düzenleme kararı aldı.

İzmir’de öğlen saatlerinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ulaşmak isteyenler için bilet talebine karşı harekete geçen Türk Hava Yolları, İzmir’e iki ek sefer düzenleme kararının alındığını duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ankara’dan TK4370, İstanbul’dan ise TK6970 sefer sayılı uçuşların gerçekleştirileceği ifade edildi.