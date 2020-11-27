Deri sektörünün küresel buluşması

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin bu yıl 5’incisini düzenleyeceği fuara 12 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör temsilcisi katılacak.

Başkan Gürkan Gözmen, “Salgın sürecinde turizmden sonra olumsuz anlamda en fazla etkilenen ikinci sektörüz. 11-14 Aralık tarihleri arasındaki fuarımız, ticaretten ziyade sektörümüzü moral ve motivasyon olarak ayakta tutacak. 2021’in ikinci yarısında talep artışı bekliyoruz. Sektör olarak buna hazır olmalıyız” dedi.

Gözmen "Türk deri ve konfeksiyon sektörünün hedef kitlesi yüzde 95 oranında yabancılar. Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınında turizmden sonra olumsuz anlamda etkilenen ikinci sektörüz. Bu yılın ilk 10 ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 30 daralma yaşadık. Üreticilerimiz ticari kaygılardan ziyade konsantrasyonlarını kaybetme noktasına geldiler. Hepimiz için zor bir durum ancak 2021’in ikinci yarısından itibaren bir talep patlaması beklentimiz mevcut. Bu duruma hazırlıklı olmamız için motivasyona ihtiyacımız var. Bu yılki fuarımızda hedefimiz ticaretten önce motivasyon. Hem üreticilerimiz hem de alıcılar için büyük öneme sahip. Asıl amacımız sektörümüzü dinamik kılmak" dedi.

Rusya’nın sektör için büyük önem arz ettiğini ifade eden Gözmen, “En fazla ihracatımız Rusya’ya ancak yeterli değil. Bu ülkenin yıllık 306 milyon dolar deri ve kürk ithalatı var. Bizim ihracatımız ise 21 milyon dolar seviyelerinde. Bu pastadan çok daha fazla pay almalıyız. Kalite ve üretim teknolojisi açısından da dünyada rakibimiz yok demek yanlış olmaz. Daha yüksek fiyatlarla daha fazla ülkeye açılmalıyız. Mevcut pazarlardaki pazar payımızı artırmanın yolu ise bu fuarlardan geçiyor” şeklinde konuştu.