Dünya üniversiteleri ‘Etki Güçlerine’ göre sıralandı: İstanbul Gelişim Üniversitesi Kaliteli Eğitim’de 24’üncü sıraya yerleşti

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2021 sonuçları açıklandı. Yapılan sıralamada, dünyanın en kaliteli eğitim veren üniversiteleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 24’üncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, (THE) üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği ‘Etki Sıralaması 2021’ (Impact Ranking 2021) için 98 ülkeden 1240 başvuru aldığını açıkladı.

‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi, dünya çapında 1240 üniversite arasından 24’üncü olarak büyük bir başarının sahibi oldu. Üniversite aynı zamanda sıralamaya Türkiye’den katılan 45 üniversiteyi ise geride bırakarak 1’inciliği göğüsledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği on yedi sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri ile topluma yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde Türkiye’de 4’üncü, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde 2’nci, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” kategorisinde 3’üncü, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” kategorisinde 10’uncu, “Temiz Enerji’ kategorisinde alandaki çalışmalarıyla dünya üniversiteleri arasında 95’inci olma başarısını gösteren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin genel sıralamadaki konumunun dünyada 201-300 olarak açıklanırken, Türkiye’de ise 3’üncü olduğu belirtildi.

“72 basamak yükseldik, dünyada 24’üncü olduk”

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yapılan sıralamanın yükseköğretim kurumları açısından önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Kaliteli Eğitim” kategorisinde bir önceki yıl dünyada ilk yüz üniversite arasına 96’ncı olarak girmeyi başardıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Kalite Eğitim kategorisinde iddiamızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı kategoride dünyada 96’ncı sırada yer alırken, bu sene açıklanan sonuçlarda 72 basamak birden yükselip 24’üncü sıraya yerleşmemiz hedeflerimizi gerçekleştirebildiğimizi gösteriyor. Toplumun sürdürülebilir kalkınması adına gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızın, dünyanın en saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından değerlendirilip takdir edilmesi bizleri hem motive ediyor hem de gururlandırıyor. Eğitimde kalitede uluslararası düzeyde bir kez daha taçlandırdığımız bu başarımızı, önümüzdeki dönemde dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına girmeyi hedefleyerek sürdüreceğiz’” dedi.

“İnsanlığın geleceği sürdürülebilirlik çalışmalarına destekle mümkün”

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak amacıyla üniversite olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsediklerinin altını çizen Abdülkadir Gayretli, “Dünyanın ve insanlığın geleceği sürdürülebilirlik çalışmalarına destekle mümkün. Bu amaç doğrultusunda da eğitime ve araştırmaya özel önem gösteriyoruz. İnsanlığın barış ve refah içinde yaşaması, yoksulluğu ortadan kaldırılması bu hedeflerden geçiyor” dedi.

“Uluslararası eğitimde iddiamızı sürdürüyoruz”

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde Yeni Türkiye’nin 2023 ve 2053 vizyonu doğrultusunda stratejik adımlar attığını vurgulayan Abdülkadir Gayretli, “Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Üniversitelerinin dünya üniversiteleriyle yarışır olması ve uluslararası sıralamalarda öne çıkması gerektiği düşüncesiyle bizleri teşvik etti. İGÜ olarak biz de bu hedefler istikametinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 63 programımız uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edildi ve uluslararası standartlarda eğitim verdiğimizi tescilledik. Şimdi de taçlanan bu başarılarımızla, dünya üniversiteleri ile yarışarak uluslararası eğitimde iddiamızı sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.