(Düzeltme) Seyyid Velayet Türbesi kaderine terk edildi

Camları kırılan, duvarları kararan ve kapısına kilit vurulan Fatih’teki Seyyid Velayet Hz. Türbesi ve çevresindeki hazire görenlerin yüreklerini burktu.

Fatih’te bulunan Seyyid Velayet Hz. Türbesi bakımsızlıktan camları kırılmış bir halde kaderine terk edildi. Kabrin içindeki duvarların bazı kısımları yıkıldı. Vatandaşların ziyaretine de kapalı olan kabrin kapısına kilit vuruldu. Havadan çekilen görüntülerde kabrin kubbesinin üstünde bakımsızlıktan otların çıktığı ve renginin sarardığı görüldü. Kabrin çevresinde bulunan hazirenin içindeki bir çok mezar taşı kırılmış ve çevresi çöp dolmuş. Kabrin üzerinde bulunan tac ise kararmaya başlamış. Yazar Halit Develioğlu kabrin durumunu 2 yıl önce yetkililere bildirmesine rağmen restorasyon süreci başlatılmadığı ifade ediyor. Develioğlu bir an önce kabrin ve hazirenin restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu hali bizim içimizi parçalıyor”

Osmanlı mirasına ve kültürüne sahip çıkan gönüllülerden olduklarını ifade eden Araştırmacı Yazar Halit Develioğlu, “İçeride gördüğünüz tac-ı şerif bir şey efendinin tacıdır. Biz daha önce burayı ziyaret ettiğimizde o yere düşmüştü onu kaldırmıştık. Kubbesinin ve duvarlarının iyice dökülür hale gelmesine üzüyoruz. Özel olarak yaptırılan camlar kırıldığını görüyoruz. Biz buradaki durumu yetkililere ilettik. Burasının bu hali bizim içimizi parçalıyor. Biz sürekli gelip buraya kontrol ediyoruz son durumunu. Devletimizin buraya sahip çıkacağını düşünüyorum. 1 sene önce buraya bilgilendirme tabelası astık. Yetkililere durumu iletmemize rağmen 2 yıldır süreç devam ediyor. Türbe ve hazire kısmı her geçen gün yok olmaya devam ediyor. Hazirenin içinde çok önemli alimler ve içerisi çöp dolmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Seyyid Velayet Hazretleri Kimdir?

Allah Resulü’nün soyundan olup, seyyiddir. Adı Seyyid Velayet b. Seyyid İshak’tır. 855 (m.1451) yılında Bursa’ya bağlı Kirmastı (Mustafakemalpaşa) ilçesinde doğdu. 928 (m.1522) yılında İstanbul’da vefat etti. Evinin yakınında bulunan mescitte defnedildi. Zamanın meşhur âlimlerinden zahir ilimleri tahsil etti. Hocalarından Şeyh Ahmed Hazretleri’nin kızıyla evlendi. Tasavvuf yolunda kemale erişip, irşatla görevlendirildi. 1475 yılında hacca gitmek üzere yola çıktığında Mısır’a uğradı. Orada Şeyh Seyyid Vefa b. Seyyid Ebu Bekir Hazretleri’nin sohbetlerine katıldı. Kendisinden hilafet alıp, Mekke’ye gitti. Burada birçok büyük zatla görüşüp kendilerinden yararlandı. Bu sırada annesi İstanbul’da vefat etti. Babası da yine 1481 yılında İstanbul’da vefat etti. Babasının vefatından 42 gün sonra Fatih Sultan Mehmed Han vefat etti. Seyyid Velayet, üç defa haccetti. Kanunî döneminde, 73 yaşında iken İstanbul’da vefat etti. Cenaze namazını Zembilli Ali Efendi kıldırdı. Vasiyeti gereği evinin yakınında bulunan mescidin bahçesine defnedildi.