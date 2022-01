Ekrem İmamoğlu: "Sıfır sorun beklemek hayalcilik olur”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan kar yağışına ilişkin AKOM’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Yaşanan süreçte mağdur olan vatandaşlardan özür dileyen İmamoğlu, “Kar süreçlerinde 20 milyon insanın sorunsuz bir süreç yaşaması, sıfır sorun olmasını beklemek hayalcilik olur” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve yapılan çalışmalara ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) basın toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul için karın iyi yönüyle önemli olduğunu söyleyen Başkan İmamoğlu açıklamasında, “Birincisi şehrin zorluklarını çözmek adına hepimizin sorumluluğu ama açıkçası bir başka yönüyle de İstanbul’umuzun ihtiyacı. Son 20-30 yılın en yoğun kar yağışının düştüğü bir süreci tarif ediyor. Bu bakımdan yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Bazı yollarla ilgili farklı kurum ve kuruluşların yetki alanları var. İBB’nin sorumlu olduğu yol ağı yaklaşık 4 bin 23 kilometre ama bunun dışında karayollarının sorumlu olduğu yol ağları var. Bir de anlaşma gereği üçüncü köprü yol ağlarının sorumlu olduğu bir özel şirket var yapılan ihalenin şartnamesi gereği” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini istedik”

Geçtiğimiz Cuma gününden beri hazırlıklı olduklarını söyleyen İmamoğlu, “25-26 Ocak günlerinde oldukça yoğun tuz kullanımına ulaştık. Örneğin İBB’nin bugünlerde kullandığı tuz miktarı 72 bin 195 ton. 32 ton da solüsyonu kullanmışızdır. Kullandığımız tuzun yanı sıra ilçe belediyelerimizin de tuz ihtiyacını karşıladık. Bu dönemde, ne yazık ki oldukça fazla sayıda yola kalma yaşanıyor. 27 tane kurtarıcı, vinç ve çekiciler şeklinde bir araç teminiyle süreci yönettik. Sayın valimizin açıklamaları oldu. Karın çok yoğunlaşacağını zaten biliyorduk. O gün erken tedbir almak adına kamu görevlilerinin 15.30’da işten ayrılmasına yönelik ilanda bulundu, AVM’lerin erken kapanması konusunda ilanda bulundu. Bizler birkaç kez bu konuda çağrımızı yineledik ve vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istedik” şeklinde konuştu.

“Esas güç, vatandaşın gücüdür”

Konuşmasının devamında İmamoğlu, “Bütün yaşanan aksaklıklara, eksikliklere rağmen bizim de hatalarımız olmuştur, diğer kamu kurumlarının da. Vatandaşlarımızın da bu çağrılara uymayan bir kısmı olmuştur. Büyük oranda vatandaşımızın bize eşlik etmesi, bizimle beraber düşünmesi ve trafik yoğunluğunun bu yönde azalması bizi mutlu etmiştir. Bu tür afet anları, yağış anları kurumların kuruluşların ya da çalışanlarını gücü bir yere kadar. Esas güç, vatandaşın gücüdür. Vatandaşın katılımı, koordineli bir biçimde kurumlarla sürece dahil olmaları sorunların çözümü olabilir. Yoksa gerçekten sonuca ulaşmamız güçleşir” dedi.

“880 vatandaşımızı kurtardık”

İstanbul’un kar bilançosuyla ilgili konuşan İmamoğlu, “865 araç muhtelif hatlarda sahadan kaldırıldı ve taşındı. Bunların içinde tırlar da var, binek araçlar da var. Bu tür alanlarda 880 vatandaşımıza erişildi ve kurtarma işlemleri tamamlandı. Burada itfaiye, yol bakım ve hızır acil ekiplerimiz koordineli çalıştılar. Bazı köylerimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurtarıldı. Buralarda muhtarlar ve çiftçilerimizle ortak çalışıldı. Bu esnada, vatandaşlarımıza katkı sunma noktasında yine toplam 167 bin kumanya ve mobil malzeme ulaştırıldı. Yolda kalan, araçlardaki insanlarımıza bu noktada hizmet verildi. Otogarlarımızda insanlar birikti. Otobüs seferleri o süreçte Valiliğimizin aldığı kararla yasaklandı. Bu ortamda bin 500’e yakın vatandaşımızı misafir ettik. Burada onların yine gıda ve barınma ihtiyaçlarına katkı sunduk. Bin 500 yakın evsiz vatandaşımızı da kendi misafir noktalarımızda, yetmediğinde otellerde konuk etmeyi başardık. Şu anda halen 650’e yakın misafirimiz var bu noktalarda. Sadece barınma değil, ihtiyaçlarını gideriyoruz” ifadelerini kullandı.

“2004’te 17 saat mahsur kaldım”

İBB’nin sorumlu olduğu alanlarda 12 saat içerisinde akışkanlığı sağladıklarını dile getiren İmamoğlu, “İBB olarak sorumlu olduğumuz alanlarda 12 saat içerisinde karın başladığı andan, büyük bir ekiple akışkanlığı sağladığımızı ve insanlarımızın o yolları kullanma imkanlarını sağladığımızı duyurmak isterim. Bu gerçekten başarılı bir zaman dilimidir. İnsanlarımızın araçlarını bırakması halinde bile evlerine erişebilmesi noktasında özellikle kar yağışı Kuzey’den ve Avrupa yakasında etkili oldu. Çatalca - Arnavutköy - Sarıyer hattından başlaya, Başakşehir - Esenyurt - Beylikdüzü hattında D-100 karayolunda etkili olabileceğini biliyorduk. Burada kesintisiz metrobüs hatlarını çalıştırdık. Hiç kesintiye uğramadı. Metrobüs güzergahında bu hattı 33 iş makinamız sürekli çalıştı. O bölgede bulunan ilçe belediyelerini bizzat aradım. O bölgede görev yapmış yaşamış birisiyiz. 2004’te 17 saat araçta mahsur kalmış birisiyim. Araçların temini ile özellikle metrobüs duraklardan açık olan yollardan evlerine nakillerinin sağlanması hususunda ilçe belediye başkanlarından destek istedim” dedi.

“Hadımköy’de tırlara çözüm arayışımız sürmekte”

Metro hatlarının gece 02.00’ye kadar çalıştığını söyleyen İmamoğlu, “ Metrobüs hattı sabaha kadar devam ettirdik. Köylerimizle ilgili çalışmalara yoğunlaştık. Özellikle Silivri-Çatalca-Beykoz-Sarıyer-Şile hattında bütün yolların köylerde açık olmasını sağladık. Arnavutköy’deki eksiğimizi toparladık. Bazı noktalarda araçların devrilmesi sorunlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade ettim. Sayın valimiz ile birlikte Hadımköy tem gişelerinde yığıntı halinde bekleyen tırlara çözüm arayışlarımız sürmekte. Tırların sanayi kuruluşlarına ulaşması çabası olduğunu biliyoruz. Orada sanayi tesislerin içine girerek yanaşacakları yeri bile temizlemenin çalımasın yapıyorlar. Ciddi sayıda tırın beklediğini biliyoruz. Bu noktada bazı önerilerimiz var hem emniyete hem karayollarına. Muhtemelen vali bey oradaki görüşmeleri ile teknik bir sorunu aşıp o yığılmayı da çözmüş olacağız” diye konuştu.

“Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamaması sevindiricidir”

Bugün itibariyle İstanbul’un sorunsuz bir noktaya taşındığını söyleyen İmamoğlu, “Kar süreçlerinde 20 milyon insanın sorunsuz bir süreç yaşaması, sıfır sorun olmasını beklemek hayalcilik olur. Elbette mağdur ettiğimiz, yolda 5-6 saat değil, yarım saat bile beklettiğimiz vatandaşlarımıza tek söyleyeceğimiz şey özür dileriz. Bunu istemezdik. Ama bu bir doğal afet sürecidir. Hiçbir vatandaşımızın burnunu kanamaması sevindiricidir. Bu yönüyle hareket ettik. Günün sonunda iddia ile söylüyorum hızlı bir çalışma yapılmıştır, dilini bozmayan ve kurumların ayrıştırmayan burada bulunduğu gibi omuz omuza hissetmeye çalıştığımız bir süreç yönetilmiştir. Her aşamasında arkadaşlarımızın bağlantılı olduğu kurumlarla sürekli irtibatta olduklarını biliyorum. İletişimi sayın valimizle her an açık tuttuk” diye belirtti.

“Barajların doluluk oranı yüzde 70’lere oturacak”

Sözlerinin devamında İmamoğlu, “Diğer yönüyle izlenen mekanizmaları, ortaya konan buluşmaları milletimizin takdirine bırakıyorum. Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum ama büyük oranda insanlarımızın gerçekten hızlı, normal hayata döndükleri bir süreç olduğunu ifade etmek isterim. Şu an itibariyle karla ilgili bir öngörü yok. Bir miktar yağış ihmali önümüzdeki günlerde gözükmekte. Makul yağışların karın erime süreçleri ile ilgili iyi olabileceği ifada ediliyor. Dünyanın iklimle mücadele ettiği bir ortamda kuraklığın konuşulduğu bir noktada kar yağışının barajlara etkili şekilde yansıyacağını, yüzde 55 seyreden doluluk oranlarımızın 70’lere oturacağını ifade etmek isterim. Bundan sonrada dayanışmamızı, birlikte üretebileceğimiz süreçlerin olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022, 17:44