Eminönü’ndeki kalabalık eski günlerine döndü

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde Eminönü Meydanı eski günlerini aratmadı.
Kısıtlama nedeniyle hafta sonları kuşlara kalan meydanda, kısıtlamanın kalkmasıyla beraber insan yoğunluğu oluştu. Meydanda olduğu gibi Galata Köprüsü’nde de balık tutmaya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Bunun yanı sıra kimi vatandaşların maske takmadığı, kiminin ise sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.Öte yandan kısıtlamasız Cumartesi gününde, Eminönü ve Galata Köprüsü’nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.