Esenyurt’ta kafe, restoran ve kıraathanelere korona virüs denetimi

Esenyurt’ta zabıta ekipleri, ilçedeki kafe, restoran, çay bahçesi ve kıraathaneleri denetledi. Ekipler, işletme kapasitesi, sosyal mesafeyi koruma, hijyen, maske ve el dezenfektanı kullanımı, HES kodu gibi konularda işletmeleri denetleyen ekipler, ‘14 Kural’ afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da kontrol etti.
“Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz”Esnaf ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaya davet eden Esenyurt Belediyesi Zabıta Komiseri Rıfat Somer, “İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu genelge kapsamında kafe, restoran, çay bahçesi, kıraathane gibi yerlerin denetimlerini gerçekleştirdik. İş yerlerine yapmış olduğumuz denetimlerde, sosyal mesafe, ateş ölçümü, HES kodu gibi kurallara uyulup uyulmadığını denetleyerek, gerekli uyarıları yaptık. Biliyoruz ki pandemi henüz bitmedi. Bizler tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz” dedi.