Esenyurt’ta vatandaşlar bütçenin belirlenmesinde söz sahibi oluyor

Esenyurt Belediyesi’nin bütçesi, ilk kez vatandaşların katılımıyla belirlenecek. Esenyurtluların yaşadıkları kentin geleceğinde söz sahibi olabilmesi için çalışma başlatan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni oluşturma sürecine vatandaşları da dahil ediyor. Vatandaşlar, belediyenin web sayfasında yayınlanan anket aracılığıyla proje önerip bütçe planlamasına katkı sunabilecek.Esenyurt Belediyesi, mali bütçeyi ilk defa vatandaşlar ile birlikte planlıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtluların ilçede yapılması planlanan yatırımlar konusunda söz sahibi olabilmesi için çalışma başlattı. İlçeye yapılacak yatırımları ve bütçeyi, katılımcı ve demokratik bir sürecin ardından belirlemek için harekete geçen Başkan Bozkurt, geçtiğimiz hafta muhtarlarla bir araya geldi, bütçeye ilişkin görüş ve önerileri aldı. Bunun yanı sıra belediyeye ait web sayfasında, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün başlattığı anket ile vatandaşların bütçede söz sahibi olabilmesine olanak sağlandı. Anket, “Umudun Şehri Esenyurt’un bütçesinde senin de sözün olsun” başlığı ile esenyurt.bel.tr adresinde yayınlandı. Esenyurtlular, 20 Ağustos 2021 tarihine kadar yayınlanacak ankette Alt yapı işleri, Üst yapı işleri, Kültür hizmetleri, Sosyal yardım hizmetleri, Halkla iletişim, İmar işlemleri, Ruhsat işlemleri, Veterinerlik hizmetleri, Zabıta hizmetleri, Çevre koruma (Atık toplama ve geri dönüşüm) hizmetleri, Temizlik hizmetleri, Park ve bahçe hizmetleri, Pazar yeri hizmetleri, Gençlik ve spor hizmetleri, Kentsel dönüşüm hizmetleri, Sağlık hizmetleri, Cenaze hizmetleri, İstihdama kazandırma hizmetleri, Covid-19 dönemi hizmetleri ve Nikah hizmetleri için oy kullanabilir.