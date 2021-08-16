Eyüpsultan Belediyesi Kastamonu’da yapılan çalışmalara destek vermeye devam ediyor

Kastamonu’da yaşanan sel felaketi sonrası yardım ve destek için bölgeye giden Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetimi ekipleri arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına aralıksız destek vermeye devam ediyor.Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası yardım ve destek için bölgeye giden Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetimi ekipleri arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına aralıksız destek vermeye devam ediyor. Bölgede yapılan çalışmalara destek olmak ve yardım amacıyla 5’i Afet Yönetimi eğitimi almış personel olmak üzere 13 kişiyle 12 Ağustos Perşembe günü hareket eden ekipler dört gündür Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için ekiplere destek oluyor. Bölgeye ilk olarak ESAY (Eyüpsultan Afet Yönetimi) aracı ve Yol Yıkama Sulama aracı gönderen Eyüpsultan Belediyesi, sonrasında takviye amaçlı 3 iş makinesi ve 1 tır daha göndererek desteklerini sürdürüyor. Kastamonu’ya giden ekipler ayrıca ihtiyaç doğrultusunda bölgede kullanılmak üzere çocuk ve yetişkinler için 500 çift çizme ve 2 bin çift çorap da götürerek ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu.