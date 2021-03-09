Eyüpsultanlı kadın sanatçıdan “Reçinenin Renklerle Dansı” sergisi

Eyüpsultan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özgün bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Eyüpsultanlı sanatçı Nur Aydın’ın Sanatsal Epoksi Tasarım alanında bir ilk olan “Reçinenin Renklerle Dansı - Epoksi Sergisi” Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda açıldı. Serginin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Başkan Deniz Köken tarafından yapıldı.

“Dünyadaki bütün güzel kelimeler kadına yazılmış”

Açılışta Başkan Deniz Köken kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Sergi, kadının sanatta nerelere ulaştığı, imkan verilirse neler olabileceğinin güzel bir örneği. Kadınlara imkan verildiğinde sanatta neler yapabilecekleri bu tür sergilerle görülüyor. Bugün çok daha farklı bir modeli görüyoruz. Sanatçımızın ellerine sağlık. Dünyadaki bütün güzel kelimeler, şiirler, türküler kadına yazılmış.”

Açılışın ardından Başkan Deniz Köken, sanatçı Nur Aydın ile birlikte sergiyi gezerken eserlerle ilgili bilgi aldı. Sergide 87 eser yer alıyor. Sergi 8 - 15 Mart tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Nur aydın kimdir

İstanbul Eyüpsultan doğumlu, iki çocuk annesi, seramik sanatları, craft ve reçine sanatı eğitmenidir. Eyüpsultan’da bulunan atölyesinde Türkiye ve Avrupa’daki yüzlerce kadına yüz yüze ve online eğitim vererek sektöre istihdama katkı sağlamıştır. Aynı zamanda Nur Aydın markası ile epoksi ve yardımcı ürün gamı oluşturmuştur.