Fatih’te 630 erkek kuaförü dezenfekte ediliyor

Fatih’te bulunan 630 berber ve erkek kuaförü belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Dükkanları dezenfekte eden ekipler maske de hediye ediyor.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından, ilçe sınırları içerisinde yürütülen dezenfeksiyon uygulamaları devam ediyor. Kurulan 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle, ilçede bulunan 630 berber ve erkek kuaförlerinde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte eden belediye ekipleri dükkanlara maske de hediye ediyor.

“80-90 derecede dezenfekte ediyoruz”

Erkek kuaförü işletmecisi Orhan Alpak, “En önemlisi biz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Her bir koltuğumuzu boş bırakıyoruz. Salonumuz zaten baya büyük, saatte bir randevu alıyoruz. 10-15 dakika malzemelerimizi 80-90 derecede dezenfekte ediyoruz. Her masada dezenfektanlarımızda var. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve müşterilerimizin beklemesine engelde oluyoruz. Mesaj ve paylaşımlarla müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Fatih belediyesine çok teşekkür ediyorum. Periyodik olarak gelip dezenfekte yapıyorlar ve maske bırakıyorlar. Memnunuz belediyemizden” dedi.