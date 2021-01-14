Fatih’te 630 erkek kuaförü dezenfekte ediliyor

Fatih’te bulunan 630 berber ve erkek kuaförü belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Dükkanları dezenfekte eden ekipler maske de hediye ediyor.
“80-90 derecede dezenfekte ediyoruz”Erkek kuaförü işletmecisi Orhan Alpak, “En önemlisi biz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Her bir koltuğumuzu boş bırakıyoruz. Salonumuz zaten baya büyük, saatte bir randevu alıyoruz. 10-15 dakika malzemelerimizi 80-90 derecede dezenfekte ediyoruz. Her masada dezenfektanlarımızda var. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve müşterilerimizin beklemesine engelde oluyoruz. Mesaj ve paylaşımlarla müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Fatih belediyesine çok teşekkür ediyorum. Periyodik olarak gelip dezenfekte yapıyorlar ve maske bırakıyorlar. Memnunuz belediyemizden” dedi.