Gaziosmanpaşa’da balık tezgahlarına sıkı denetim

Denizlerde balıkların neslinin korunması için Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgâhları denetledi.
Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Gaziosmanpaşa’da da devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. Pazarlarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığı ölçüldü. Ekipler, balık tezgahlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra korona virüs tedbirlerini de denetledi.
“Balıkların boylarını ve tezgah kurallarını denetledik’’
Balıkçıların küçük balık avı isyanı
Balıkçı esnafı Şafak Turan, “Denetlenmesi iyi bir şey. Bunu merkezinde yapmak lazım. Oradan çıkmaması lazım. Biz memnunuz. Çünkü bu bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Biz ne kadar buna sahip çıkarsak, ne kadar ilgilenirsek, o kadar karşılığını alırız. Gönüllü olmak lazım, dürüst olmak lazım. Mesela teknenin kapasitesi 500 kasa adam tutuyor 3 bin kasa. Getirip halde dem satamıyor. Ben şimdi mezgit satıyorum, istavrit satıyorum. Bu balık ne kadar iri olursa, güzel olursa ben göğsümü gere gere satarım” diye konuştu.
Vatandaşlar memnunVatandaş Recep Şener, “Denetlemeden çok memnunum. İstavritin boyu normal ama hamsi bu sene daha da küçük. Buna önlem alınması güzel. İnşallah böyle devam eder” dedi.