Gaziosmanpaşa’da paten, kaykay ve scooter yarışması

Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirilen paten, scooter, kaykay yarışmalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. 16 kategoride kadın, erkek ve çocukların yarıştığı etkinlikte tüm yarışmacılara madalya verildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilk defa gerçekleştirilen paten, kaykay, scooter yarışı etkinleriyle gençler kıyasıya mücadele etti. Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar hem yarıştılar hem de eğlendiler. Etkinliğe, 250 genç ve çocuk katıldı.

Yarışmanın startını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi. Yarışmaya katılan gençler birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Toplamda 16 kategoride kadınlar, erkekler ve çocuklar yarıştı. Tüm yarışmacılara madalya verildi. İlk 3’e giren gençlere madalya, kupa ve hediye çeki verildi. Üçüncü olan yarışmacıya 300 TL hediye çeki, ikinci olan yarışmacıya 500 TL hediye çeki, birinci olan yarışmacıya ise bisiklet hediye edildi. Öte yandan, etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

"Bugün farklı kategorilerde farklı yaşlarda sizleri burada görmüş olmak beni heyecanlandırdı"

Etkinlikte konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bugün farklı kategorilerde farklı yaşlarda sizleri burada görmüş olmak beni heyecanlandırdı. Özellikle Gaziosmanpaşa şehrimizin gerek topografik olarak gerekse kültürel sanat yapısı mahrumu olarak gerekse doğası denizi olmaması açısından bir şehrimizde farklılık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda 2021, 2022, 2023 yılına kadar önceliklerimizin başına özellikle en başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sporu kültür ve sanatı koyduk. Aşama aşama bunları hem yatırımlarını hizmete dönüştüreceğiz hem de sizler gibi Harun bey gibi ve dostlarımızın bu spor ve sanat alana sahip çıkmasıyla bunları yaygınlaştıracağız. Bugün ilk defa yapıyoruz bu etkinliği umarım hiçbir arkadaşımız hasar gelmeden ve keyifle bu yarışmaya etkinliği tamamlamış oluruz” dedi.

Yarışmaya katılan Emirhan Özdemir, "Hedefim birinci olmak ama derece almayı planlıyorum. Burası kalabalık heyecanlıyım buraya Küçükçekmece’den duyduk geldik. Grubumuz var grupla 10-15 kişi geldik" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan 51 yaşındaki Harun Polat ise, "Bu organizasyonu yapan sayın başkana sonsuz teşekkürler ediyorum. Daha uzun maratonlar bekliyoruz. Gençler bu konuda çok özverili davranıyor ama büyükler biraz daha yardımcı olursa çocukları masa başından kaldırır sahalara indiririz. Emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Yarışmada birinci olan Metehan Balcı, "Gerçekten güzel bir etkinlik gençlerin böyle etkinliğe katılmasını tavsiye ediyorum çok mutlu oldum teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa Belediyesine etkinliği internet sitesinde gördüm katıldım. Birinci oldum çok mutluyum bir dahaki sefere tekrar gelmek istiyorum" diye konuştu.

Yarışmada ikinci olan Diva Kapusuz, "Ben scooter yarışlarını ikinci bitirdim. Çok heyecanlıyım çok şaşkınım. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Bu kupayı hepiniz için aldım" dedi.