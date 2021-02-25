Genç Mimar Bekir Arslantaş, MAG ‘a konu oldu

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş birçok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan, hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam eden MAG, dekorasyon kategorisinin Şubat sayısında Yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdiği çağdaş ve yenilikçi projeleri ile adından söz ettiren Arsoy Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Bekir Arslantaş’ı konuk etti.

Yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdiği çağdaş ve yenilikçi projeleri ile adından söz ettiren Arsoy Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Bekir Arslantaş, firmasının sunduğu hizmetlerden projelerindeki mimari çizgisine, tasarımlarındaki önceliklerinden dekorasyonda dikkat edilmesi gerekenlere kadar geniş yelpazede sorulan soruları yanıtladı.

İşte MAG Dergisinin Şubat Sayısında yer alan röportaj;

(Dergiye Online olarak buradan ulaşabilirsiniz)

Arsoy Mimarlık’ın danışanlarına sunduğu hizmetlerden ve bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerden bahsedebilir misiniz?

Arsoy Mimarlık olarak bizler ağırlıklı ticari alanlar üzerinde hizmet sağlıyoruz AVM-Cadde mağazaları ve Genel Merkez Binalarını yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken sistemsel ve alt yapı olarak ihtiyaç duyulabilecek A'dan Z'ye her şeyi düşünerek tasarlıyoruz ve uyguluyoruz. Konut ve iç mimari dekorasyon da tamamen proje odaklı gidiyoruz var olan bir ürünü yapmıyoruz, her çalışmayı danışanlarımızın zevkine göre tasarlıyoruz.

Çalışmalarımızı yoğun olarak perakende sektöründe sağlıyoruz. Türkiye’de bulunan birçok AVM çalışmalarımız, bu projelerimizin tasarımı değil sadece uygulamasını yaptığımız işlerimizdir. Çalışmalarımızı yaparken müşteri odaklı gidiyoruz. Globalde bulunan markaların Türkiye’de yapmış oldukları yatırımlarının fizibilite ve proje danışmanlığını yapıyoruz. Bu konuda tecrübemiz çok fazla olduğu için proje toplantılarını çok aza indirdik. Biz danışanlarımızın ihtiyacını anlayabiliyoruz danışanlarımızda bizim yapabileceklerimizi ve yaptıklarımızı bildikleri için güven bağı kurabiliyoruz. Tasarlamak bu işin kolay kısmı geliyor bize. Tasarlanan projenin reeldeki handikaplarını görebiliyor ve yorum katabiliyorsak başarılı bir yönlendirme yapabiliyoruz demektir. 2008 yılından günümüze Türkiye’nin birçok yerinde projelerimizi hayata geçirdik. Danışanlarımıza gerek konsept tasarımı veya projelendirme gerekse tüm kalem işlerini en iyi şekilde hazırlayıp yanlarında olduk. İç mekân ve konut tasarımlarımızda kullanıcının için en ufak detaylara önem verip sürekli iletişimde kalarak arzulanan tasarımlara ulaştık. Sonuca ulaşan her proje Arsoy Mimarlık ailesine bir dost olarak eklenir.

Projelerinizde mimari çizginizi nasıl yansıtıyorsunuz?

Bizim amacımız bulunduğumuz mekânları daha işlevsel değerleri yüksek ‘’yaşanılabilir alanlar ‘’ haline dönüştürmek. Bu çalışmaları yaparken abartılmamış zarifliği ile ön planda olan sıcak ve sevimli ortam haline gelmesini sağlıyoruz bu yaşadığımız ve çalıştığımız ortamlar için çok önemli bizim için.

Tabi bu çalışmalar yapılırken bizi tercih eden değerli danışanlarımızın istek ve arzularını göz önünde bulunduruyoruz. Detaylarla zenginleştirip görselliği ön planda tutuyoruz. Çalışmalarımızı yaparken kendimizi tekrar etmekten kaçıyoruz, her tasarlanan mobilyanın fonksiyonel kullanımı arttırmaya çalışıyoruz. Bundan da mutlu oluyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler oluyor?

İşlevsel ve estetik mekânlar oluşturabilmemiz için kullanacağımız malzemelere ait üretim ve biçimlendirme yöntemlerine hâkim olmamız gerekmektedir. Malzemenin doğru yerde ve doğru biçimde kullanılması bizleri her zaman iyi tasarıma götürür. Günümüz dünyasında her gün yeni bir malzeme üretiliyor ve kullanıma sunuluyor. Bizler doğru ve kullanışlı bir sonuca ulaşabilmemiz için en azından doğal ve yapay üretilmiş malzemelerin başlıcalarının hammaddelerini ve bunlar üzerinde uygulanan işlemleri bilmek ve uygulamak zorundayız. Hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde dikkat ettiklerimizi danışanlarımız ile paylaşıyor ve onlar için gerekli en doğru yönlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Malzeme seçimi, mekan yerleşimi müşterilerimizin talepleri ile kullanımda kolaylık sağlayan kreatif çözümlerle tasarımlarımızı oluşturuyoruz. Mimaride yenilik ve süreklilik prensipleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına öncelik veriyoruz. Tasarımlarımız öncelikle yaşam standardını yükseltmeye, yaşam ve doğayla bütünlük oluşturacak şekildedir. Danışanlarımıza konfor ve özgürlük sağlamayı amaçlıyoruz.

Başarılı bir dekorasyonun olmazsa olmazları nelerdir?

Tamamlayıcı unsurlara yer vermek elbette. En iyi şekilde tasarlanmış bir mekân yanlış dekorasyon seçimleri yüzünden iç karartıcı bir ortam haline gelebilir. Kalabalık olsun diye mekân içi malzeme biriktirmeye hiç gerek yok. Romantik bir tasarımın yalnızca bir tablo ile tamamlanması sağlanabilir ya da seçeceğiniz bir perde ile. Mekânlar dekore edilirken özelikle fazlalıktan kaçınmak gerekir. Yoksa bir süre sonra mekân bize hizmet etmek yerine biz mekâna hizmet etmek zorunda kalabiliriz. Bu durum yorucu olmaya başlayabilir. Yaşam alanlarının fiziki özelikleri göz ardı edilmeden kişilerin yaşam tarzlarını belli edecek dekorasyonları tercih etmeleri gerekir. Duvarlar, eşyalar, zeminler, mobilyalar, aksesuarlar, sanatsal objeler, aynalar, bitkiler, halılar, renkler, kumaşlar vs. vs. bu sebepten oldukça önemlidir.

Mekânı daha fonksiyonel ve ergonomik şekilde kullanabilmek için nasıl tasarımlar tercih edilmeli?

Mekânlarda çoklu işlev özelliği ile modern yaşamın gereklilikleri dikkate alınarak birden fazla işleve hizmet edecek seçimler yapmak gerekli. Örneğin hareketli depolama ürünleri ile depolama için ayrılmış hacimler minimize edilebilir. Doğal ışıktan daha fazla yararlanıp aynaların yansıtıcı etkisiyle mekânda geçiş ve genişlik sağlanırken enerji tasarrufu noktasında da sorumluluk alınabilir. Biz Arsoy Mimarlık olarak global ve uzun süreli bir pandemi yaşadığımız şu günlerde yaşam tarzımızda doğal olarak oluşan değişiklikleri projelerimize yansıtarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu değişiklikleri AVM- cadde mağazalarında daha geniş sirkülasyon alanları ile örneklerken konut içerisinde tasarladığımız hobi odalarını çekirdek aile ile yaşam noktasında örnek verebiliriz.

Sizi diğer mimarlık firmalarından ayıran özellikler neler?

Özgün anlayışımız ile çağdaş, akıcı ve bütüncül olarak yaklaştığımız tasarımlarımıza inovasyon katmak vizyon prensiplerimizdendir. Kişi her zaman kendinin rakibi olmalı. Kendini rakip olarak görmeye başladığı noktada artılarını, eksilerini daha iyi ayırt edebilir, gerekli müdahaleyi yapabilir bizlerde projelerimizde tekrara düşmekten kaçınıyoruz. Dinamik ve işlevsel odaklı çalışarak müşterimizin istek ve arzularına yönelik pratik ve uzun vadeli çözümler sunuyoruz. Mekânın kendini anlata bilmesi kullanıcısı ile iletişim kurabilmesi bizim için mühim. Örneğin avm’lerde birlikte çalıştığımız firmaların birçoğunda kullanıcı – mekân ilişkisinden duyulan memnuniyet ve akabinde zincir mağaza tasarımlarını üstleniyor olmamız bu iletişimi sağlaya bildiğimiz çok net bir göstergesidir. Tecrübelerimizden dolayı kullanıcılarımız bizlere güvenmekte ve tercih etmekte tereddüt etmemektir.