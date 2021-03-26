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GESKON ve SANKON’dan Erdoğan’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ve Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, AK Parti 7. Olağan Kongresini değerlendirerek, Recep Tayip Erdoğan’a tebriklerini sundu.

GESKON ve SANKON’dan Erdoğan’a tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ve Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, AK Parti 7. Olağan Kongresini değerlendirerek, Recep Tayip Erdoğan’a tebriklerini sundu.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edeceğini dile getiren SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, "24 Mart’ta gerçekleştirilen AK Parti Olağan büyük kongresinde bin 428 oy alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı SANKON yönetim kurulu adına kutluyoruz" dedi.

GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ise "AK Parti 7. Olağan büyük kongrede kullanılan oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı GESKON yönetim kurulu adına kutluyoruz. GESKON yönetim kurulu olarak Cumhurbaşkanımıza güvenimiz tamdır" diye konuştu.
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