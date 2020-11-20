Hırdavat sektöründen ilk 10 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat

Hırdavat sektörü, yılın ilk 10 ayında 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Sektörümüz ekonomiye sağladığı katma değerli üretim ve ihracat anlamında lider sektör. Sektör olarak ilk 10 ayda 6,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Tecdelioğlu, “Sektör olarak ilk 10 ayda 6,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke Almanya, Irak ve Romanya. Sektörümüzün yılsonu ihracat hedefi 7-7,5 milyar dolar civarında. Dünya geneli hırdavat ihracatı ve oranlarına baktığımızda 551 milyar dolarlık pazardan sadece yüzde 1,5 pay alıyoruz” dedi.

2019 yılında 8.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini de aktaran Tecdelioğlu şunları söyledi: “Cari fazla veren bir sektörüz. Hırdavat sektöründe kg başı ihracat birim fiyatlarımız 2020 yılı ilk 10 ayında 4,17 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatlarımız Türkiye ortalamasının 3,2 katı. 2020 yılına geldiğimizde artan ülkeler arası ticari önlemler ve dünya genelinde meydana gelen pandemiden dolayı ticaret yavaşlamış ancak hırdavat sektöründe üretim hiç durmadı, hiçbir fabrikamız kapanmadı.”

Tecdelioğlu, “Hardware Eurasia Fuarı, 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarın önce Avrasya’nın, sonrasında da dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmasını hedefliyoruz. Yurtiçinden ve yurtdışından önemli satın almacılar, katılımcı firmalar ile fuar ortamında ikili görüşmeler yapmak üzere İstanbul’da ağırlanacak. Sektörün ilk uluslararası etkinliği ve bir anlamda sektörün yeni küresel vitrini olacak” dedi. Şu anda internet üzerinden 10 binden fazla ürün sattıklarını vurgulayan Tecdelioğlu, “Hırdavat denilince 50 binin üzerinde üründen bahsediyoruz. Şu anda internet üzerinden 10 binden fazla ürün satıyoruz. Her sektörün bir hırdavatı var. Hırdavatıyla beraber gelişir, değişir ve Ar-Ge katar. Bu sektörün en pahalı ihracat edilen ürünleri elektrik-elektronik ürünleri” diye konuştu.