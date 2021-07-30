İBB, İstanbul Havalimanı’ndaki 150 taksinin çalışma ruhsatını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iTaksi uygulamasına entegre olmadığı ve evrakların tamamlanmadığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı 150 taksinin ruhsatını iptal etti.
“Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar”Yaşanan gelişmenin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, “Bize süre verdiler. Bu süre zarfında entegrasyonumuzu peyderpey tamamlıyoruz. Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar. Yarın seçimli kongrem var. Bu konular bizi yıpratmaktadır" ifadelerine yer verdi.