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İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı ziyaret ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN, BÜYÜKELÇİLERLE BİRLİKTE AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ’Nİ ZİYARET EDİYOR.

İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret gerçekleştiriyor. Kalın, Ayasofya’nın önünde büyükelçilere cami hakkında bilgi verdi ardından da camiyi gezdirdi.

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