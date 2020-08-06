İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret gerçekleştiriyor. Kalın, Ayasofya’nın önünde büyükelçilere cami hakkında bilgi verdi ardından da camiyi gezdirdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN, BÜYÜKELÇİLERLE BİRLİKTE AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ’Nİ ZİYARET EDİYOR.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret gerçekleştiriyor. Kalın, Ayasofya’nın önünde büyükelçilere cami hakkında bilgi verdi ardından da camiyi gezdirdi.