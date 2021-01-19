İdlib’deki selzedelere Türk Kızılay yardımı

Suriye’nin İdlib Bölgesi’nde meydana gelen aşırı yağışlar düzensiz kamplarda su baskınlarına neden oldu. Zor hayat koşullarıyla mücadele eden selzedelere yardım ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi malzemeleri de bölgeye sevk etti.
Selin neden olduğu hasarı yerinde inceleyen Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta yağışlardan etkilenen Umut, El Emel, Abu Gansa, El Hücra, Huveyyer ve Gakabi kamplarına ulaştırdığı insani yardım malzemeleri ile selzedelere destek oldu. Yağışlar nedeniyle yaşanamaz hale gelen barınma alanları için çadırlar kuran Kızılay ekipleri, battaniye ve ekmek dağıtımı da yaptı.
Takviye malzemeler sevk edildiKırsal bölgedeki selzedeler için planlamalarını da yapan Türk Kızılay, yağışlardan etkilenen kamplar için çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi insani yardım malzemeleri de bölgeye sevk etti. Kızılay, yapılan tespitlerle birlikte ihtiyaçları yerinde karşılamaya devam edecek.