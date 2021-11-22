İhracatta yelkenini inovasyondan aldığı güçle büyütüyor

Peynir sektörü, dış ticarette yeni pazarlara göz açılmayı hedefliyor. Dünyayı sağlıklı, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefleyen Türkiye’nin yerli peynir markası 300’ü aşkın ürün çeşidiyle tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde ihracatın ciro içindeki payını yüzde 40’a çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “İnovatif ürünlerimizle bulunduğumuz pazarlara yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye’den Almanya’ya yapılan peynir ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına yapıyor olmamız, ihracattaki başarının en belirgin kanıtlarından bir tanesi” dedi.

Son yıllarda ihracat odaklı yatırımlarını artırarak tüm dünyada ilgi gören global bir marka olduklarını belirten Erol, “Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Amerika, Çin, Yeni Zelanda, Ortadoğu ülkeleri, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Uzakdoğu, Balkan ülkeleri gibi dünyanın farklı coğrafyalarında, 5 kıtada milyonlarca insanı lezzetli peynirlerimizle buluşturuyoruz. Yurt dışında ‘Helix Cheese’ adıyla 5 kıtada onlarca ülkeye ihraç ettiğimiz ‘Burgu’ büyük beğeni kazanıyor. Hatta Almanya’da yayınlanan ünlü süt ve süt ürünleri dergisi Milch-Marketing’in okuyucuları tarafından kendi kategorisinde 2019-2020 için ‘Yılın Ürünü’ seçilerek ‘Altın Ödül’ aldık. Avrupa Birliği ülkelerine peynir ihracatını sürdürülebilir şekilde başaran öncü markayız. Bugün Türkiye’den Almanya’ya yapılan özel peynirler ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tek başımıza biz gerçekleştiriyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl ihracatlarını önemli ölçüde artırdıklarını söyleyen Erol, önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini şu sözlerle açıkladı: “5 yıllık stratejik planımız doğrultusunda ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde öncelikle Avrupa, Ortadoğu ve Çin pazarlarında büyümek istiyoruz. Muratbey olarak değişen tüketici taleplerine daima inovatif ürünlerle karşılık verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu sene içinde ve gelecek yıl gerçekleştireceğimiz yeni ürün lansmanlarıyla ihracattaki iddiamızı perçinleyeceğiz. Bu yeniliğin de tıpkı daha önce üretilen peynirlerimiz gibi tüm dünyada büyük ses getireceğine inanıyoruz.”