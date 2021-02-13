İlçe belediye başkanlarından Kadir Topbaş için taziye ziyareti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın vefat haberini alan ilçe belediye başkanları hastaneye gelerek taziye dileklerini iletti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanı Kadir Topbaş’ın vefat haberini alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hastaneye gelerek taziye dileklerini iletti.

“Yaptığı hizmetleri Kasımpaşalıları, Beyoğlular, İstanbullular unutmayacak”

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kadir abi, Beyoğlu’muzun da abisiydi. Beyoğlu’muzu büyük hizmetleri olan Kasımpaşalı kimliğiyle hep övünen, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi. Beyoğlu’na yaptığı hizmetleri ilçe halkı hiçbir zaman unutmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, seçim kampanyalarında seçim koordinasyon merkezi olarak yönettiğimiz kampanyalarda, öncesinde Beyoğlu’nda çok ciddi hatıralarımız var. İstanbul benim sevdam, aşkım derdi. İstanbul gibiyim derdi, o mutluluğunu gözlerinden anlardık. İstanbul’u ışıl ışıl yaptı yaptı. Yaptığı hizmetleri Kasımpaşalıları, Beyoğlular, İstanbullular unutmayacak. Hepimizin abisiydi. Sevdiğimiz büyüğümüzdü. Ayrıca hukukumuz olan bir değerli büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milletimizin ve İstanbulluların başı sağ olsun” diye konuştu.

“İstanbul’da sağa yada sola döndüğümüzde Kadir abinin izlerini, eserlerini görüyoruz”

Kadir Topbaş’ın belediye başkanı olmasından ziyade bir yol arkadaşı olduğunu belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Öncelikle Cenab-ı Hak Kadir abimize rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kadir abi bizim için bir belediye başkanı olmanın ötesinde bir yol arkadaşı, dava büyüğüydü. Uzun yıllar birlikte mücadele ettik, birlikte çalıştık, birlikte bu şehre bu ülkeye hizmet etmenin gayretini gösterdik. Biz ondan hep abilikler gördük, güzel örnekler gördük. Onun hayatının güzelliklerine şahitlik ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak onu cennetinde misafir edecek. İstanbul benim hayatım derdi ve İstanbul’a gerçekten çok güzel izler bıraktı. Bu gün İstanbul’da sağa yada sola döndüğümüzde kadir abinin izlerini, eserlerini görüyoruz. İnanıyorum ki bütün İstanbullular bu eserleri görünce dua edecekler” şeklinde konuştu.

“Bundan sonraki süreçte bizler, İstanbul, Türk siyaseti kendisini hayırla yad edecek, mekanı cennet olsun”

Bir çok alanda Kadir Topbaş’tan istifade ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, “Birçok alanda ben kendisinden istifade ettim. Benim için en anlamlısı siyaset başlangıçta onunla başlamış olmam. Bağcılar’da ilçe başkanıyken ben kendisinin gençlik kolu başkanıydım. Çok şey öğrendim. Hem siyasette hem de belediyecilikte, özellikle dünya belediyeler birliği başkanlığı sürecinde birlikte onu yaşadık. Türk toplumuna belediyecilik anlamına çok güzel hizmetler yaparken, dünyada da belediyeciliği ön plana çıkaran bir isimdi. Rabbim gani gani rahmet eylesin. İnşallah bundan sonraki süreçte gerek bizler, gerek İstanbul, gerekse Türk siyaseti kendisini hayırla yad edecek, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.