İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 8 Mart Dünya Kadınlar günü için özel video çalışması
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel video çalışması yapıldı. Hazırlanan video İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından #8MartDünyaKadınlarGünü hashtagi ile paylaşılırken, video başlığında

"Kadın merhamettir,

Kadın şefkattir,

Kadın güçtür,

Kadın Polis’tir.

Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.
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