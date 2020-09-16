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İstanbul Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı

İSTANBUL FİLYASYON KURULU, VALİ ALİ YERLİKAYA BAŞKANLIĞINDA 4. KEZ TOPLANDI.

İstanbul Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı

İstanbul Filyasyon Kurulu, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 4. kez toplantı.

İstanbul Filyasyon Kurulu, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında 4. kez toplantı. Vali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından toplantıya dair görüntü ve fotoğraflar paylaştı. Yerlikaya, paylaşımının üzerine şu notu düştü: "Filyasyon Kurulu olarak 4. Kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Korona virüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor."

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