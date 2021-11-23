İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan salona taşındı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik organizasyonunda heyecan artarak devam ediyor. İstanbul Gençlik Oyunları finallerinde voleybol ve basketbolda Başakşehir’i temsil edecek takımların belirleneceği turnuvalar, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda başladı.

Başakşehir Belediyesi’nin bu yıl İstanbul geneline yaydığı İstanbul Gençlik Oyunları, tüm heyecanıyla sürüyor. Bilyalı tornet ve balon futbolunun ardından İstanbul finallerinde voleybol ve basketbol branşlarında Başakşehir’i temsil edecek okulların belirleneceği turnuvalar başladı.

Turnuvalar kızlarla başladı

Başakşehir liseler arası voleybol ve basketbol turnuvaları kızlarla başladı. Basketbolda ilk gün maçlarında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ile Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi ile TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Voleybolda ise Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Özel Cihangir Anadolu Lisesi, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İTO Başakşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Bahçeşehir Bilfen Lisesi ile Özel Vizyon Anadolu Lisesi mücadele etti.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda başlayan voleybol turnuvasına 500, basketbola ise 304 öğrenci katılıyor.