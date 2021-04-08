İstanbul Havalimanı’nda engelli yolculara özel taksi uygulaması

İstanbul Havalimanı’nda engelli yolculara yönelik özel mekanizmalı taksi uygulaması hayata geçirildi.
Başlatılan uygulamaya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Erişilebilir hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz! Erişilebilir seyahatin adresi İstanbul Havalimanı’nda özel koltuk mekanizmasına sahip taksilerimiz ile konforlu seyahat deneyiminiz için hizmetinizdeyiz!” ifadelerine yer verildi.Daha önce engelli yolculara yönelik bir çok düzenlemeyi hayata geçiren İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz geçtiğimiz haftalarda da Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri töreninde ’Erişilebilir İşyerleri’ kategorisinde birinci seçilmişti.