İstanbul Havalimanı’ndaki adliye, yolcu mağduriyetinin önüne geçiyor

İstanbul Havalimanı’nda 7 gün 24 saat hizmet veren Adliye, seyahat etmek için gelen yolcuların dakikalar içerisinde adli işlemlerini gerçekleştirerek mağduriyetlerin önüne geçiyor. Türkiye ve dünyada örneği bulunmayan adliye sayesinde geceyi karakolda geçirmek yerine yolcular, işlemlerini hızla yaparak uçuşlarına yetişiyor.

Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedeflerden biri olarak yolcuların seyahatlerinde yaşadıkları yargısal sorunların daha hızlı çözümü için geçtiğimiz yılın Şubat ayında hizmete giren İstanbul Havalimanı’ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin Ek Hizmet Binası, açıldığı günden bu yana yolcu mağduriyetinin önüne geçti. 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak hizmet vermesiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olan adliye, bu özelliği sayesinde günün her saatinde yolcuların işlemlerini dakikalar içerisinde halletmesine olanak sağlıyor. Böylece yolcular uçuşlarına sorunsuz yetişebiliyor.

Bir yılda 5 binin üzerinde kişinin mağduriyeti giderildi

İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde mahkemeler, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. Belirtilen adli hizmetin havalimanından verilmeye başlanmasıyla birlikte 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Böylelikle 5 binin üzerindeki kişinin mağduriyeti de önlendi.

Gece de hizmet veren adliye sayesinde doktor sabahki ameliyata yetişti

İstanbul Havalimanı’na seyahat ederken hakkında yakalama kararı olduğu için gece saatlerinde polis ekipleri eşliğinde havalimanındaki adliye binasına getirilen Gökmen Öztürk isimli doktor, adliyenin 24 saat kesintisiz hizmet vermesi sayesinde işlemlerini kısa sürede hallederek sabah saatlerinde katılacağı ameliyatına sorunsuz yetişti. Böylece özellikle havalimanında gece gerçekleşen yakalamalarda muhtemel gözaltıların önüne geçilerek yolcuların geceyi karakolda geçirmeleri de önlenmiş oldu.

Adli işlemlerini yarım saatte tamamlayıp uçuşuna devam etti

İran’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen İran uyruklu Vahid Kuçak ise, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle polis eşliğinde getirildiği adliyede, işlemlerini yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve uçağına yetişeceğini ifade etti. Kuçak, "Ben İstanbul’dan Tahran’a gidecektim. Pasaport kontrolü sırasında bir problem çıktı. Sonra polisler beni buraya getirdi. İşlemlerin şuan bitmek üzere ve uçuşuma yetişeceğim. İşlemlerin burada yarım saat sürdü. Gerçekten büyük kolaylık" şeklinde konuştu.

"Adliye burada olmasaydı bu uçuşuma yetişemezdim"

İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında hakkındaki bir mahkemeden dolayı yakalama kararı olduğunu öğrenen Özbekistan uyruklu Banu Hikmetkızı da, “Büyükçekmece 8’nci Asliye Mahkemesi’ne gitmem gerekirken, polis arkadaşlar İstanbul Havalimanı’ndaki adliyeye getirdi. 5 dakika gibi kısa bir sürede buraya geldim. Bütün işlemler hızlı bir şekilde tamamlandı ve şimdi de uçağıma yetişiyorum. Eğer adliye burada olmasaydı ben bu uçuşuma yetişemezdim. Hem orada bir gün kalabilirdim. Bu adliye sayesinde uçuşuma yetiştim” dedi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin Ek Hizmet Binası olarak İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren ek binada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) de uygulanıyor. Bu sayede adliyeye getirilen kişiler, gerekmesi durumunda farklı bir şehirdeki mahkemeye de görüntülü olarak katılabiliyor.