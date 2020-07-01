İstanbul genelinde vatani görevini yapacak olan gençler, akşam saatlerinde itibaren aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti. Otogarda oluşan yoğunluk nedeniyle, görevliler sürekli korona virüse karşı tedbirleri vatandaşların uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unuttu. Kalabalık içerisinde bazı vatandaşların maske takmadıkları görülürken, bazı gençlerde askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak uğurladı. Otogarda korona virüs tedbirlerinin bu kadar hiçe sayılması ve oluşan aşırı yoğunluk ise yok artık dedirtti.
İstanbul Otogarında sosyal mesafesiz asker uğurlama yoğunluğu
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI’NDA ASKER UĞURLAMASI İÇİN GELEN VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYİ UNUTTU. BAZI VATANDAŞLAR MASKE BİLE TAKMAZKEN, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİN HİÇE SAYILMASI YOK ARTIK DEDİRTTİ.
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