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İstanbul polisi, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki müsabakada KADES’i tanıttı

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında kadına şiddete karşı farkındalığın artırılması için düzenlenen müsabaka kapsamında statta bulunan kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

İstanbul polisi, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki müsabakada KADES’i tanıttı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında kadına şiddete karşı farkındalığın artırılması için düzenlenen müsabaka kapsamında statta bulunan kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00’da Ali Sami Yen Nef Stadyumundaki Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarının, ‘kadına şiddete karşı farkındalığın artırılması’ için düzenlenen müsabaka kapsamında statta bulunan kadınlara KADES uygulaması anlattı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kadına şiddete karşı farkındalığın artırılması için yaptırdığı pankartları stadın çeşitli yerlerine astı. Ekipler, müsabakaya gelen kadınlara KADES uygulamasını anlatarak, kullanımının yaygınlaştırılması ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalığın oluşturulması için bilgilendirmeler yaptı.

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